Compleanno Trapattoni | lo storico allenatore della Juventus compie 86 anni Gli auguri speciali del club bianconero – FOTO

Compleanno Trapattoni: lo storico allenatore della Juventus compie 86 anni

di RedazioneNews24: il leggendario86. Ecco glidelGiornata speciale per Giov, che festeggia oggi il suospegnendo 86 candeline. Un lungo passato – e glorioso – allaper il Trap: dal 1976 al 1986 e dal 1991 al 1994 sulla panchina bianconera con 6 Scudetti, 2 Coppe Italia, 2 Coppe Uefa, 1 Coppa delle Coppe1 1 Supercoppa Uefa, 1 Coppa dei Campioni e 1 Coppa Intercontinentale in bacheca.TantiTrap! pic.twitter.com/tn6EkGWHOK—FC (@fc) March 17, 2025Ecco il messaggio diJuve per il suo leggendario.Leggi sunews24.com