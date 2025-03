Formiche.net - Competitività, cosa dirà Draghi domani al Senato

Mario, atto secondo. Nei giorni in cui l’Europa si interroga su come, quando e con quali soldi mettere a terra il piano di riarmo, l’ex presidente della Bce, ormai nelle vesti di coach d’Europa, almeno nel campo dellae della crescita, è pronto per un altro discorso. Dopo aver redatto, su commissione di Ursula von der Leyen, il suo voluminoso rapporto che getta le basi per una nuova Europa, più unita e solidale ed averne spiegato la filosofia dinnanzi all’Europarlamento, oraè atteso al, dalle Commissioni Attività Produttive, Bilancio e Politiche europee, riunite per l’occasione presso la sala Koch di Palazzo Madama.IL NUOVO AFFONDO DILì, poco dopo le 10 di, poche ore prima delle comunicazioni (14.30) del premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo,terrà la sua audizione, che riprenderà il canovaccio del suo discorso al Parlamento europeo.