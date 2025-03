Ilgiorno.it - Como, brasiliana si spaccia per portoghese con un documento falso: arrestata

Leggi su Ilgiorno.it

, 17 marzo 2025 – Usciva dall’Italia con una carta di identità falsa, con la quale siva per cittadina. Ma la donna, unadi 32 anni domiciliata a Milano, ieri è stata controllata dalla Polizia di Frontiera al valico stradale di Ponte Chiasso, che subito ha notato una anomalia nelpresentato. E’ così emerso, dalla banca dati, che in precedenza la donna era stata registrata con la sua reale nazionalità, e la successiva verifica delda parte dell’ufficio falsi, ha confermato che non era autentico. E’ stata quindiin flagranza di reato, e processata per direttissimo questa mattina. Ha patteggiato 10 mesi e 20 giorni di condanna con pena sospesa, ed è stata rimessa in libertà.