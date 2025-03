Juventusnews24.com - Commisso al settimo cielo: «Una vittoria speciale contro la Juve, voglio fare i complimenti a tutti». Poi la dedica a Barone

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24aldopo ladella Fiorentinala: tutte le dichiarazioni del presidente ViolaIl presidente della Fiorentina Roccoè intervenuto in conferenza stampa per mostrare tutta la sua soddisfazione dopo ladella Violala, ricordando anche Joe.PAROLE – «È unaquestalantus,i ragazzi e al mister per una prova straordinaria in un Franchi che ha spinto dal primo all’ultimo minuto la Fiorentina. Andiamo avanti così con la stessa convinzione e con la stessa voglia di lottare.re questo successo alla famiglia del nostro Joe».Leggi suntusnews24.com