Come sta James Van Der Beek | “Il cancro mi ha messo faccia a faccia con la morte Non potevo più essere padre”

In occasione del suo 48esimo compleanno,Van Derha spiegatosta dopo la diagnosi di tumore al colon-retto. In un video pubblicato su Instagram, l'attore di Dawson's Creek ha spiegato: "Mi sono trovatocon la. Nonpiùmarito e padre con i miei figli. Sono in via di guarigione".