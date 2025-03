Dilei.it - Come Archeologi, un viaggio nel tempo alla Milano Design Week 2025

La, che si tiene dal 7 al 13 aprile, diventa l’occasione di unneltra passato e presente con un occhio al futuro, grazie al progetto di Stilnovo, dal titolo suggestivo,, ideata dai nuovi art director Russo Sgarbossa., dove vedereè allestito nel nuovo showroom di Stilnovo, in via Boccaccio 15A a. Si tratta di un tributostoria e all’evoluzione del. Il progetto vuole esplorare le connessionirali tra passato e presente, recuperando e reinterpretando elementi storici per offrire nuove visioni del vivere conraneo. In perfetta sintonia dunque col tema del Fuorisaloneche è Mondi Connessi.Fonte: Marco Zanin“”L’allestimento riflette il percorso intrapreso da Stilnovo che ricorda il ruolo dell’archeologo: recuperare prodotti storici legati ad epoche ormai lontane, studiandone le tecnologie e le funzionalità, per poi riattualizzarli e creare nuovi linguaggi e alfabeti del vivere gli spazi.