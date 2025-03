Dayitalianews.com - Colpito al corpo ed anche alla testa dal branco. Trovato in strada privo di sensi, 37enne trasferito in ospedale con in gravi condizioni. Un episodio di inaudita violenza a Colleferro

Leggi su Dayitalianews.com

inripetutamenteUndiha sconvoltonel fine settimana appena trascorso. Un uomo di 37 anni è stato riferito in largo Santa Caterina, area nota per la vita notturna del paese. Secondo le prime ricostruzioni, ilsarebbe stato coinvolto in una discussione degenerata rapidamente in un pestaggio, con più persone che lo avrebbero aggredito brutalmente.Dopo aver subito i colpi, l’uomo è rimasto a terradifino all’arrivo dei soccorsi. Un’ambulanza del 118 ha provveduto al primo intervento, trasportandolo inizialmente all’di, per poi trasferirlo d’urgenza in un nosocomio della Capitale a causa dellatà delle sue.L’appello del sindaco SannaL’ha riacceso l’rme sulla sicurezza a, soprattutto considerando che il comune è stato teatro, nel 2020, dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, un giovane brutalmente ucciso da un