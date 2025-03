Anteprima24.it - Colpi di pistola contro un ristorante, indagano i Carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte, in Montoro, a seguito di segnalazione al 112 idella Compagnia di Solofra intervenivano nei pressi del parcheggio di un noto, per l'esplosione di un colpo d'arma fuoco. Gli operanti giunti sul posto, dopo accurata ispezione rinvenivano e repertavano un bossolo calibro 9 di, presumibilmente a salve. Indagini in corso da parte dei militari, anche mediante l'acquisizione di immagini dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona.