Ravennatoday.it - "Col ferro e col fuoco. Scultura, costruzione, materiali nel secondo novecento", la conferenza con gli esperti

Leggi su Ravennatoday.it

Sabato 22 marzo alle 18, la fondazione Sabe per l’arte di Ravenna presenta la"Cole colnel",di Kevin McManus e Francesco Tedeschi.La mostra di Alex Corno in corso alla fondazione Sabe per l'arte.