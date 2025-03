Unlimitednews.it - Codice del Consumo, Urso “Italia modello contro l’inflazione”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto a Palazzo Piacentini il convegno promosso dal MIMIT per celebrare il ventesimo anniversario dell’introduzione deldel(decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).L’evento, che si è tenuto in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dei Consumatori, è stato presieduto dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Senatore Adolfo, che ha sottolineato l’importanza di integrare sempre più le politiche per le imprese con quelle per la tutela dei consumatori, soprattutto nel contesto attuale segnato da sfide economiche come il ritorno del. “Difendere i consumatori è una priorità politica. Grazie alle misure adottate dal governo, l’ha reagito all’impennata inflazionistica in modo più efficace rispetto a molti partner europei,” ha dichiarato il Ministro, ricordando che all’inizio del mandato l‘inflazione insi attestava all’11,8%, ben superiore alla media europea, mentre oggi è scesa all’1,6%, mantenendosi stabilmente sotto la media UE da oltre un anno.