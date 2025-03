Ilgiorno.it - Cocaina nascosta. Nel rullo adesivo c’erano 25 involucri

Leggi su Ilgiorno.it

dentro una spazzola adesiva. La polizia ne ha trovati 25all’interno di uno di quei rulli che generalmente si passano sui vestiti per togliere i pelucchi. Una trovata ingegnosa che però non è servita a nascondere agli agenti lo stupefacente celato all’interno, il pomeriggio di venerdì 14 marzo. Così per il pusher, un cittadino italiano di 24 anni, con precedenti penali e di polizia, è scattato l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sono le 18.20 di venerdì quando i poliziotti della Sesta sezione della Squadra Mobile di Milano che stanno perlustrando corso Sempione nell’ambito di un servizio mirato volto al contrasto di sostanze stupefacenti, notano un giovane che li insospettisce. Gli agenti lo osservano: dopo essersi incontrato con una donna, entra con lei all’interno di uno stabile per poi uscire circa dieci minuti dopo.