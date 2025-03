Quotidiano.net - Coalizione dei volenterosi: oltre 30 Paesi pronti a garantire la sicurezza dell'Ucraina

È salito a più di 30 il numero dialleati disposti a partecipare alla cosiddetta "dei" sotto varia forma, per il dopoguerra ina garanziadi Kiev. Lo ha detto oggi una portavoce di Downing Street. Il premier britannico Keir Starmer è stato promotore'iniziativa, discussa anche sabato in un video vertice convocato da Londra coi leader di altri 25 Stati. Iniziativa di cui Regno Unito e Francia si sono assunti la guida in vista di una possibile missione di peacekeeping che i comandanti militari di alcunee nazioni alleate discuteranno in modo "più operativo" giovedì. La portavoce di Downing Street, nel corso di un incontro coi giornalisti, ha affermato anche che un "numero significativo" diè pronto a fornire propri contingenti militari per il mantenimentoa pace innel caso di un accordo di cessazionee ostilità con la Russia.