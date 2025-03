Liberoquotidiano.it - Cnpr Forum: ‘Caro bollette', vanno rivisti gli oneri di sistema

“Sul caro energia il governo ha risposto tempestivamente con il decreto numero 19 del 28 febbraio che prevede tre miliardi di euro di aiuti sia per le famiglie che per le piccole e medie imprese oltre alle aziende energivore. Un contributo di 200 euro a famiglia per chi ha un ISEE fino a 25mila euro. Il decreto prevede anche una serie di norme sulla trasparenza per garantire che i contributi che vengono destinati alle famiglie e alle imprese arrivino effettivamente e siano leggibili in bolletta”. Lo ha dichiarato Andrea Mascaretti, deputato di Fratelli d'Italia nelle Commissioni Bilancio e Lavoro, nel corso del“Luce e gas, torna l'allarme: quali misure per famiglie e imprese”, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca.