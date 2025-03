Lopinionista.it - Cna Agroalimentare: “I dazi mettono a rischio il fatturato del comparto artigiano”

ROMA – L’introduzione deida parte dell’amministrazione Trump sarebbe un duro colpo per il settoreitaliano, in particolare per i prodotti artigianali, già caratterizzati da costi di produzione più elevati e da una posizione di svantaggio competitivo rispetto ai prodotti industriali. È quanto lamenta CNAsottolineando la politica protezionista penalizza fortemente il vero Made in Italy, che si fonda sulla qualità e sulla tradizione delle lavorazioni artigianali, mettendo aildi molte piccole e medie imprese del settore. L’export italiano verso gli USA rappresenta un mercato chiave per il settore. Gli Stati Uniti sono tra i principali importatori di prodotti alimentari italiani, con un valore che supera i 5 miliardi di euro l’anno.