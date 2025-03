Liberoquotidiano.it - Clamoroso Sinner: l'impensabile record da squalificato, chi ha superato nella storia del tennis

Jannikè alla 42ma settimana da numero 1 della classifica Atp e supera di una lunghezza ildi Andy Murray. Dopo il 1000 di Miami, ilta azzurro supererà anche Gustavo Kuerten (fermo a 43 settimane), raggiungendo la 13esima posizione di questa speciale classifica., ancora sotto squalifica, salterà Miami, Monte-Carlo e Madrid, e tornerà a difendere il primo posto agli Internazionali d'Italia, per contrastare la corsa degli inseguitori Alexander Zverev (numero 2) e Carlos Alcaraz (numero 3). Tra gli altri 10 azzurri presenti in Top 100, non si segnalano passi, mentre alcuni retrocedono di qualche posizione: Lorenzo Musetti 16esimo (=), Matteo Berrettini 30esimo (-1), Matteo Arnaldi 35esimo (=), Lorenzo Sonego 38esimo (-1), Flavio Cobolli 42esimo (-2), Luciano Darderi 60esimo (=), Mattia Bellucci 70esimo (=), Luca Nardi 83esimo (-16), Francesco Passaro 93esimo (-3), Fabio Fognini 96esimo (-1).