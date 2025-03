Ilrestodelcarlino.it - Clai da favola, battuta la capolista. E’ un’impresa con vista salvezza

Offanengo 0Imola 3 (25-27; 22-25; 21-25) : Bridi 1, Martinelli 15, Salvatori 6, Compagnin 4, Favaretto, Campagnolo, Bonetti, Tellone, Rodic 9, Tommasini, Caneva 6, Nardelli 11, Pinetti 1, Bole. All. Bolzoni.IMOLA: Pomili 9, Rizzieri 2, Cavalli, Mescoli, Ravazzolo 10, Migliorini, Mastrilli, Gambini, Visentin 4, Stafoggia, Bulovic 13, Melandri 6, Drewnick, Stival 14. All. Speek e BenedettiArbitri: Pernpruner e Guarnieri. Videocheck: Moscardi Laè andata a vincere contro ogni pronostico sul campo dellaOffanengo. Un’affermazione netta quella centrata dalle imolesi che non si sono fatte impensierire dal team più forte di questa Pool. Lasa di dover giocare una partita perfetta e senza sbavature, le imolesi mettono la testa giusta e il primo set è molto equilibrato, punto a punto 8-8, e così via 11-11, 12-12 e poi 15-15.