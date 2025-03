Civitavecchia si prepara alla giornata della Danza | Un’arte capace di unire

Leggi su Ilfaroonline.it

, 17 marzo 2025- In occasioneInternazionale, che si celebra il 29 aprile su iniziativa dell’International Dance Council dell’UNESCO, l’Amministrazione comunale è al lavoro per organizzare un evento dedicatopromozione evalorizzazione dell’arte coreutica.A tal fine, il delegato allo sport Patrizio Pacifico e la consigliera comunale Alessandra Lecis convocano tutte le realtà legate al mondo– scuole, associazioni, gruppi e professionisti – a un incontro preliminare che si terrà giovedì 27 marzo alle ore 15:00 presso la Casa Comunale, in Piazzale Guglielmotti.Nei giorni scorsi si è già svolto un primo confronto con alcune realtà del settore, ma l’obiettivo dell’Amministrazione è ampliare la partecipazione, coinvolgendo tutte le associazioni e i gruppi attivi sul territorio interessati a contribuiremanifestazione.