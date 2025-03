Ilrestodelcarlino.it - Civitanova batte la Cenerentola

FEBA 59 VIGARANO 57 FEBA: Panufnik, Severini, Perini 11, Mini 3, Binci 10, Pepe 2, Bocola 11, Jaworska 14, Ortolani 8, Pelliccetti. Ne Sciarretta. VIGARANO: Iannello, Nikolova 13, Resemini 2, Reani 6, Tintori 3, Zietara 19, Valensin 2, Zangara 3, Armillotta 7, Nicora 2. Ne. Patriarca, Visone. Arbitri: Guarino di Campobasso, Valletta di Montesilvano. Parziali: 18-14, 32-30, 43-40, 59-57 Il successo che serviva perché ottenuto contro il fanalino di coda Vigarano, è ultima nell’A2 di basket femminile assieme ad Ancona, e per il morale della formazione civitanovese che vince per la prima volta sul suo campo. La squadra di casa parte bene e chiude il primo quarto in vantaggio (18-14) quando c’è il ritorno delle avversarie che hanno in Zietara e in Nikolova due giocatrici abili a canestro avendo firmato rispettivamente 19 e 13 punti.