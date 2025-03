Anteprima24.it - Città Spettacolo Risvegli: da domani biglietti in vendita

Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa relativo all’avvio della predeidi”: “L’organizzazione di Fondazione Beneventoinforma che a partire da, martedì 18 marzo 2025, saranno inper gli spettacoli in programma di “”. Isaranno disponibili presso la biglietteria “All Net Service” in via Lungocalore Manfredi di Svevia, 25, Benevento e presso i puntiabilitati I-Ticket. Sarà possibile acquistare i titoli d’ingresso anche online su i-ticket.it Maggiori informazioni su https://www.citta.it/teatro-comunale-de-la-salle/-citta-/ In allegato il programma diè organizzato dal Comune di Benevento e Fondazione Benevento, finanziato dalla Regione Campania.