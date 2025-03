Quifinanza.it - Città più care d’Italia, Bolzano prima e sorpresa per Firenze: la classifica

L’Istat ha pubblicato i dati sull’inflazione di gennaio, che sono stati utilizzati dall’Unione Nazionale Consumatori per stilare ladelleitaliane con l’aumento più significativo del costo della vita. La lista include non solo i capoluoghi di regione e i comuni con più di 150mila abitanti, ma tutte leprese in considerazione.Aumenti in tutte leL’inflazione di febbraio pari a +1,6% si traduce, per una coppia con due figli, in un aumento del costo della vita complessivamente pari a 578 euro su base annua, di cui ben 219 euro che se ne vadano solo per i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche.In cima allac’è, con un’inflazione tendenziale del +2,6%, come la stessa Unc aveva affermato con i dati provvisori. Sebbene non sia la più alta in Italia (dietro Siracusa, +2,8%, e Rimini, +2,7%),registra la maggiore spesa aggiuntiva annua, pari a 753 euro per una famiglia media.