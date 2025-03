Sbircialanotizia.it - “Città Geopolitiche”: viaggio nelle capitali dell’intrigo, del potere e della ribellione

Leggi su Sbircialanotizia.it

Paesi Edizioni, una casa editrice romana conosciuta per la sua specializzazione in saggi di attualità, amplia il proprio catalogo con una nuova collana intitolata “”. Questo progetto, curato dall’editore Luciano Tirinnanzi, si concentra su reportage e saggi narrativi che analizzano lepiù influenti a livello internazionale come centri strategici di relazioni globali, conflitti . L'articolo “”:, delè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.