Quotidiano.net - Città del Messico, ecco il nuovo hub del colosso della logistica. “I dazi di Trump? Aspettiamo gli sviluppi”

del, 17 marzo 2025 – Una distesa di fabbriche e capannoni si estende lungo l’autostrada che dalla periferia didelcorre verso Nord, prima di uno spazio vuoto per chilometri e chilometri. Tra i grattacielicapitale gruppi di impiegati fanno jogging dopo il lavoro, tra rivendite di tacos, frullati di frutta e banchetti di lustrascarpe. “Ho due fratelli e diversi parenti che vivono e lavorano da anni in Texas”, racconta Miguel, che lavora nella sede messicana di una multinazionale statunitense. “Frae Stati Uniti ci sono sempre stati stretti rapporti economici - prosegue - alzare barriere e introdurrenon conviene a nessuno. Di sicuro c’è preoccupazione per le conseguenze sulla nostra economia, speriamo chetorni sui suoi passi”. Istatunitensi rischiano di spegnere la crescita di un Paese dai problemi irrisolti, come evidenziano i manifesti con centinaia di volti e nomi di desaparecidos, affissi su una rotatoria del centro dideldalle famiglie alla disperata ricerca di giovani scomparsi.