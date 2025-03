Agi.it - Cinque lavoratori morti in un giorno solo in Sicilia

Leggi su Agi.it

AGI - Giornata tragica sul fronte del lavoro inle vittime in tre drammatici incidenti. In provincia di Siracusa sonotre braccianti agricoli di Adrano (Catania), in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 14 sulla Statale 194, nel territorio di Carlentini. A perdere la vita il sessantenne Salvatore Lanza, il sessantunenne Salvatore Pellegriti, dipendenti di un'impresa del Catanese specializzata nella raccolta degli agrumi, deceduti poco dopo l'impatto tra il van su cui viaggiavano e un furgone cassonato, e il 18enne Rosario Lucchese, morto durante il trasporto in ambulanza in ospedale. Il giovaneda una settimana aveva iniziato a lavorare in quest'azienda. Ci sono, secondo i vigili del fuoco intervenuti sul posto, altri 8 feriti, tra cui i conducenti dei due mezzi, che sono stati condotti negli ospedali: 4 sono in gravi condizioni, gli altri hannolievi contusioni.