Cinghiali in aumento nel Sannio incremento della segnaletica e dei controllo

Tempo di lettura: 2 minutiRiunione in prefettura con la regione, i comuni interessati e gli altri enti coinvolti. Il puntosituazione, venerdì scorso, nella prefettura di Benevento sulle problematiche legate all’deipresenti nel territorio provinciale, che impattano principalmente sulla viabilità, sulle coltivazioni e sui contesti urbani.Il prefetto Raffaela Moscarella ha riunito i rappresentanti di istituzioni ed enti coinvolti – tra questi la regione, i Carabinieri-Gruppo Forestale, i parchi regionali del Taburno – Camposauro e del Partenio, i comuni interessati, l’azienda sanitaria locale e l’Anas – per esaminare il fenomeno e le misure finora messe a punto per il suo contenimento.In base ai dati forniti dalla regione Campania, ammontano a circa 22mila gli esemplari sul territorio provinciale.