Cinema in lutto, addio alla famosa attrice: indimenticabile in quel ruolo

È morta l'attrice belga Émilie Dequenne, famosa soprattutto per essere stata la protagonista nel film del 1999 Rosetta, vincitore della Palma d'oro a Cannes. Lo hanno annunciato la sua famiglia e la sua agente. Dequenne aveva 43 anni e nel 2023 le era stato diagnosticato un tumore al surrene, che colpisce due piccole ghiandole sopra ai reni.