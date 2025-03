Cinema arriva The Last Showgirl con un’inedita Pamela Anderson

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 17 mar. (askanews) – Una storia di resilienza, strass e piume, con protagonista, nominata ai Golden Globe 2025 come miglior attrice in un film drammatico e acclamata dalla critica di tutto il mondo per la sua performance toccante e rivoluzionaria. Dal 3 aprilenelle sale italiane “The”, in cuiinterpreta Shelly, l’iconicadi Las Vegas che dopo 30 anni di attività, quando il suo storico spettacolo chiude bruscamente, deve ripensare il suo futuro e affrontare le scelte del passato. Il premio Oscar Jamie Lee Curtis la affianca con l’interpretazione della sua migliore amica di Shelly. Nel cast anche Dave Bautista, Brenda Song, Kiernan Shipka e Billie Lourd nei panni della figlia. La colonna sonora contiene una canzone originale “Beautiful That Way”, cantata dalla superstar del pop Miley Cyrus.