Romadailynews.it - Cina: trapianto di rene maiale-uomo offre speranza a milioni di persone in crisi di organi

Leggi su Romadailynews.it

Un’e’quipe medica cinese ha trapiantato con successo undigeneticamente modificato in una paziente uremica, segnando un importante traguardo clinico nelditra specie diverse. Il 6 marzo, l’e’quipe medica del Xijing Hospital of the Air Force Medical University ha trapiantato ilin una donna di 69 anni con una malattia renale allo stadio terminale. Dopo il ripristino del flusso sanguigno, iltrapiantato e’ diventato rosa e ha presto iniziato a produrre urina. Il sesto giorno dopo l’intervento, la paziente era stabile con una buona funzionalita’ renale e la sua produzione di urina nelle 24 ore ha raggiunto un picco di 5.468 millilitri. Inoltre, il livello di creatinina sierica, un indicatore biochimico chiave per valutare la funzione renale, e’ sceso a livelli normali entro il terzo giorno, indicando il successo iniziale dell’intervento, secondo l’e’quipe.