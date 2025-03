Romadailynews.it - Cina: taikonauti si rifanno il look a bordo di stazione spaziale

Com’e’ la vita a 400 chilometri sopra la Terra? Per l’equipaggio del Shenzhou-19, si tratta di esperimenti scientifici, controlli dell’equipaggiamento e. tagli di capelli fuori dal mondo! Entrate nellaorbitante cinese Tiangong per vedere da vicino. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5996146/5996146/2025-03-17/-si--il--a--di-Agenzia Xinhua