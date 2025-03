Romadailynews.it - Cina: Shanghai ospita TCT Asia 2025 su stampa 3D

Delle persone visitano il TCTpresso il Centro nazionale esposizioni e congressi () a, nellaorientale, oggi 17 marzo. L’evento di tre giorni ha preso il via oggi, ed e’ dedicato alla3D industriale e alla fabbricazione additiva. Un oggettoto in 3D e’ fotografato al TCTpresso il Centro nazionale esposizioni e congressi () a, nellaorientale, oggi 17 marzo. L’evento di tre giorni ha preso il via oggi, ed e’ dedicato alla3D industriale e alla fabbricazione additiva. Una statuetta di Nezhata in 3D e’ fotografata al TCTpresso il Centro nazionale esposizioni e congressi () a, nellaorientale, oggi 17 marzo. L’evento di tre giorni ha preso il via oggi, ed e’ dedicato alla3D industriale e alla fabbricazione additiva.