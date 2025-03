Romadailynews.it - Cina: mantiene occupazione stabile nonostante fluttuazioni stagionali

Leggi su Romadailynews.it

Il panorama occupazionale cinese e’ rimastoledel tasso di disurbana dovute alle vacanze per la Festa di primavera, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. Il tasso medio di disurbana del Paese si e’ attestato al 5,3% nei primi due mesi del 2025, invariato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica (NBS). A febbraio, il tasso di disurbana rilevato e’ ammontato al 5,4%, in aumento rispetto al 5,2% di gennaio. Fu Linghui, portavoce dell’NBS, ha dichiarato che il tasso fluttua tipicamente nel periodo gennaio-febbraio a causa delle vacanze per la Festa di primavera, che quest’anno si sono svolte dal 28 gennaio al 4 febbraio. Gli sforzi dellaper stimolare la domanda interna, promuovere uno sviluppo di alta qualita’, migliorare le industrie tradizionali e favorire i settori e i modelli commerciali emergenti dovrebbero fornire una solida base per la crescita dei posti di lavoro, ha dichiarato Fu in una conferenza stampa.