Cina: Jiangsu, raccolta di te' primaverile a Suzhou

Un contadino seleziona le foglie di te’ in una piantagione del te’ di un parco agricolo dimostrativo nel distretto di Wuzhong, nella citta’ di, nella provincia orientale cinese del, oggi 17 marzo 2025. E’ da poco arrivata la stagione del raccolto del Biluochun, una delle principali varieta’ di te’ ine specialita’ di. I contadini di Wuzhong sono impegnati nelladelle foglie di te’ in vista della Festa di Qingming per produrre il te’ Mingqian (letteralmente “pre-Qingming”), composto dai primissimi germogli di te’ in primavera e considerato di alta qualita’. Dei contadini raccolgono foglie di te’ in una piantagione del te’ di un parco agricolo dimostrativo nel distretto di Wuzhong, nella citta’ di, nella provincia orientale cinese del, oggi 17 marzo 2025.