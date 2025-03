Cina | batteria per droni a temperatura ultra-basse supera test a -36ÂCelsius

Romadailynews.it - Cina: batteria per droni a temperatura ultra-basse supera test a -36°Celsius

Un drone alimentato da unaal litio ad alta densita’ energetica a bassissima, sviluppata da ricercatori cinesi, ha completato con successo undi volo nella citta’ piu’ settentrionale dellain condizioni di freddo estremo, a meno 36 gradi Celsius. Il traguardo, annunciato dall’Istituto di fisica chimica di Dalian (DICP), sotto il controllo dell’Accademia cinese delle scienze (CAS), promette solide soluzioni energetiche per le spedizioni polari, il pattugliamento delle frontiere, il soccorso in caso di calamita’ e la logistica in ambienti complessi, ha riferito ieri il “Science and Technology Daily”. Questodi successo segna un nuovo traguardo nella tecnologia delle batterie ad alte prestazioni per, ha dichiarato Chen Zhongwei del DICP, a capo del team di ricerca sul progetto delle batterie.