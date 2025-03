Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Tirreno-Adriatico. Tarozzi in maglia verde grazie anche a Covili

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ladel faentino Emanueledel team modenese-reggiano VF Group Bardiani di patron Vincenzo Oliva brilla al termine della corsa a tappe World Tour. Il vincitore della classifica scalatori ha ringraziato i suoi compagni di squadra tra i quali il modenese Luca"per il grande lavoro di squadra che gli ha permesso di conquistare la sua primadi leader" ha commentato al termine della tappa che si è conclusa con una volata imperiale di Jonathan Milan. Lucacausa un disturbo intestinale nella terza tappa non è riuscito centrare il suo obiettivo di entrare nella top venti ed ha concluso comunque per un positivo 41° posto nella generale. Parla russo la 108^ Popolarissima di Treviso: è salito sul gradino più alto del Ivan Smirnov con il modenese Armin Caselli che ha concluso con il gruppo dei migliori dopo aver condotto lo sprint al compagno di squadra e di allenamento il reggiano Christian Fantini giunto ottimo 5° un risultato di prestigio in una gara internazionale.