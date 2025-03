Sport.quotidiano.net - Ciclismo: prosegue da 131 anni la bella storia della Ciclistica Mobilieri

Ponsacco, 17 marzo 2025 – La data di fondazione è quella del marzo del 1894 e dunque sono 131di unache resiste per la passione e per l’impegno profuso da suoi dirigenti. LaPonsacco può raccontare con orgoglio il suo cammino, i tanti momenti di soddisfazione; può raccontare anche i momenti difficili che ha saputo superare. Oggi la società è pronta alla nuova stagione con un programma ricco di impegni. La conferma di una squadra juniores (8 atleti) che hanno già iniziato l’attività, l’impegno per tornare ad allestire il vivaio giovanile (un solo giovanissimo) anche per dare lustro alla scuola di avviamento al, istituita dalla società del presidente Franco Fagnani. A questa attività laaggiunge l’impegno organizzativo, con il Giro dei Tre Comuni, gara a tappe per allievi che quest’anno si svolgerà dal 31 maggio al 2 Giugno.