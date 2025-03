Sport.quotidiano.net - Ciclismo: per la Montecarlo stagione nel ricordo del presidente Di Galante

(Lucca), 17 marzo 2025 – Non poteva essere diversamente. In occasione della presentazione del programma della societàalla “Fattoria di Poggio”, ildel compiantoFerdinando Diha accompagnato la cerimonia. Per 54 anni è stato ilgentiluomo che ha avuto il merito di guidare una società dove hanno gareggiato Michele Bartoli e Marco Giovannetti, che ha vinto titoli italiani e regionali, che si è sempre occupata del vivaio giovanile. E bello il gesto della moglie Marisa Fabbri, che è voluta entrare nel consiglio della società, ora presieduto da Fabrizio Pollastrini, in una sorta di continuità con l’opera svolta dal marito. Nel 2025 l’U.S.D.ha 19 atleti, con 10 giovanissimi, 4 esordienti e 5 allievi.