Liberoquotidiano.it - "Ci stava di più": L'Eredità, bufera dopo la ghigliottina di Sophia | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

e il debuttante Gabriele: loro i due concorrenti che si sono sfidati ai 100 secondi per accedere allaa L', il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, lunedì 17 marzo. A spuntarla alla fine è stata, che così è tornata ancora una volta a sedersi al tavolo del gioco finale. La cifra in palio era di 170mila euro. Le parole da collegare, invece, erano Posto, Seconda, Attacco, Infelice e Spartito.ben 4 dimezzamenti, il montepremi è sceso a 10.625 euro. Poi,il minuto di ragionamento previsto dal regolamento, la campionessa ha scritto la parola SCELTA sul cartoncino a sua disposizione. Peccato, però, che la parola corretta non fosse quella, ma BATTUTA, come spiegato dal conduttore.potrà riprovarci domani.