Chiara Poggi la ricostruzione della Procura | Ha visto Andrea Sempio prima di morire

Ladi Pavia sta esaminando nuovamente il possibile coinvolgimento dinell’omicidio di, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Secondo le indagini, il giovane, allora diciannovenne, potrebbe essere entrato nella villetta di via Pascoli, lasciando tracce del proprio DNA su due unghievittima.Leggi anche: Garlasco, spunta l’intercettazione inedita di: “Abbiamo cannato, con quel bigliettino”Le prime dizioni diCinque giorni dopo l’omicidio, il 18 agosto 2007,si presentò alla caserma dei carabinieri di Pavia accompagnato dal padre. Dichiarò di aver telefonato alla casa deila mattina del delitto, ricevendo risposta da, che gli disse che il fratello Marco era in vacanza. Aggiunse di non aver mai frequentato la casavittima né il suo fidanzato, nonostante quest’ultimo fosse al centro dell’attenzione mediatica.