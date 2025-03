Donnapop.it - Chiara Nasti e Zaccagni, è già finita? Dopo due figli, matrimonio al capolinea: la conferma sui social

Leggi su Donnapop.it

Sembrano esserci nuvole tempestose all’orizzonte per la coppia formata dall’influencere dal calciatore Mattiala nascita di duee unche sembrava andare a gonfie vele, alcuni segnali hanno fatto sorgere dubbi tra i fan.I due, infatti, hanno smesso di seguirsi suie non pubblicano più foto insieme, un comportamento che ha immediatamente sollevato il sospetto che la relazione stia attraversando una fase difficile. Inoltre, un post misterioso condiviso daha alimentato ulteriormente le voci di crisi, lasciando i follower con più domande che risposte.Analizziamo insieme cosa sta accadendo e se davvero la loro storia d’amore è giunta alfinito? Ecco la provaIl primo campanello d’allarme per i fan è arrivato dalla scomparsa delle foto di coppia sui profilidie Mattia.