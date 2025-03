Dilei.it - Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, perché si parla di crisi

Leggi su Dilei.it

non è più. Siamo abituati a vedere l’influencer napoletana onnipresente sui social, tra pose sensuali e accattivanti, attorniata dai suoi oggetti di lusso, tra confidenze spesso discutibili e un atteggiamento a tratti strafottente. Negli ultimi giorni, però, qualcosa è cambiato: la 27enne sta attraversando un momento particolarmente duro e secondo molti ci sarebbe maretta con il marito, il calciatore della Lazio sposato nel 2023. In molti stannondo didi coppia ma in realtà pare che ci sia altro dietro questo difficile periodo.sono insta vivendo un momento di difficoltà. E ai suoi follower più attenti non è di certo passato inosservato: sui social, dove è sempre molto presente, l’influencer appare oggi con minore frequenza e dalle sue espressioni traspare una certa tristezza ed irrequietezza.