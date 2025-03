Gqitalia.it - Chi vince il campionato di Serie A quest'anno? La questione è ancora aperta

Leggi su Gqitalia.it

A nove giornate dalla fine della domanda, quella domanda, inizia a farsi largo tra i tifosi: chirà lo scudetto?ione più che mai, mentre nelle ultime due stagioni non c'è stata una vera lotta: nel 2022/23 il Napoli e l'scorso l'Inter dii tempi avevano già preso il largo e laione era piuttosto con quante giornate di anticipo avrebbero vinto. Stavolta, invece, è diverso, per unche sembra destinato a decidersi in volata.Lotta a due o a tre?Fino alla scorsa settimana la lotta per lo scudetto sembrava riguardare tre squadre: Inter, Napoli e Atalanta. Ma dopo quello che è capitato nell'ultima giornata certe considerazioni vriviste. Da una parte, infatti, il Napoli non è andato oltre il pareggio (0-0) a Venezia, ma soprattutto nel big match tra Atalanta e Inter è stata la squadra di Simone Inzaghi a tornare a casa con i tre punti, dando una bella e vigorosa spallata al, oltre che un messaggio di forza alle due avversarie.