Chi parla italiano a Donnafugata? Il Gattopardo ripulito e lucidato da Netflix

E’ arrivato ilda. Dopo tanti annunci e lanci pubblicitari, non sembra che gli sforzi siano stati premiati dal consenso popolare. Non se neabbastanza per giustificare lo sforzo produttivo, sia pure distribuito su quasi 200 paesi.non usa rivelare il numero degli spettatori, e inoltre vale come “vista” una porzione ridicola dell’opera (per “The Irishman” di Martin Scorsese bastavano una ventina di minuti, se non ricordiamo male). Non è che uno debba mandare giù una torta intera per giudicare la bravura del cuoco – da una fetta si può capire se la torta risulterà indigesta. Su questo,ha ragione: lo spettatore sceglie il programma, si appisola dopo dieci minuti, se la moglie non protesta il programma è considerato visto e apprezzato.