Chi era San Patrizio e perché è il patrono dell’Irlanda?

San, noto anche come Maewyn Succat, nacque nel 385 d.C. nella Britannia romana, in una famiglia cristiana benestante. Suo padre, Calpurnius, era diacono e ufficiale romano, mentre suo nonno, Potito, era sacerdote. Nonostante le sue origini religiose, da giovanenon manifestava un particolare interesse per la fede.All’età di sedici anni fu rapito da pirati irlandesi e venduto come schiavo in Irlanda. Trascorse sei anni in prigionia lavorando come pastore nelle colline dell’odierna contea di Antrim. In questo periodo difficile, trovò conforto nella preghiera e sviluppò una profonda spiritualità. Secondo la tradizione, una visione divina gli suggerì la via per fuggire: riuscì a percorrere centinaia di chilometri fino alla costa, dove trovò una nave che lo riportò alla sua terra natale.