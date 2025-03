Dilei.it - Chi era lo storico Lucio Villari, spesso protagonista di Passato e Presente di Paolo Mieli

Si è spento domenica 16 marzo lo, autore di numerosi saggi sul periodo tra il Settecento e il Novecento e di un manuale di storia per le scuole su cui hanno studiato diverse generazioni di studenti, noto al grande pubblico per le frequenti apparizioni in tv.Chi era loNato a Bagnara Calabra (Reggio Calabria) nel 1933, è sempre rimasto legatissimo alla sua terra di origine. È stato docente di storia contemporanea presso l’Università degli Studi Roma Tre e ha scritto numerosi saggi sulla storia dal Settecento al Novecento, in particolare sulle idee e sulla vita sociale del mondo occidentale di quel periodo. Ha collaborato, inoltre, con alcuni quotidiani, soprattutto con La Repubblica.Con il fratello Rosarioscrisse il diffusissimo manuale La società nella storia.