Chi era John Wayne Gacy il serial killer che si travestiva da clown

Per coulrofobia si intende la paura dei pagliacci, che si presenta come un vero e proprio stato di ansia che sopraggiunge in loro presenza. Fobie specifiche a parte, l’idea di unche, nonostante l’aspetto apparentemente innocuo, si rivela improvvisamente un mostro o unè ben radicata nell’immaginario collettivo, complice anche la popolarità di alcuni film horror e libri come It di Stephen King. E anche alcunirealmente esistiti hanno alimentato nel tempo questi timori: è il caso di, detto appunto il ““.nasce nel 1942 a Chicago, e trascorre un’infanzia segnata da numerosi eventi traumatici: il padre alcolizzato lo sottopone ad abusi fisici e verbali per via del suo fisico sovrappeso, un amico di famiglia abusa sessualmente di lui quando ha solo 9 anni e a 11 una brutta caduta dall’altalena gli causa un grave trauma cranico che gli provoca frequenti mal di testa ed amnesie temporanee.