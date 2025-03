Juventusnews24.com - Chi è Vacca Juve, gioiello con la 10 della Primavera: il bomber novarese classe 2005 assoluto trascinatore di Magnanelli. E ha già superato Yildiz…

di Fabio ZaccariaChi è, focus sul capocannoniere bianconero: un altro talento del settore giovanile pronto per il grande salto. Caratteristiche e identikit delQuando mancano ormai otto giornate alla fineRegular Season, la, grazie alla terza vittoria consecutiva in campionato, ottenuta in casa contro il Genoa di Sbravati, ha messo in saccoccia 3 punti fondamentali per consolidare la zona Play Off. Tra i tanti giocatori che si sono messi in mostra fino ad ora spicca indubbiamente il nome di Alessio, attaccante, capocannoniere bianconero edi. Ecco di seguito un ritratto del calciatore ed in aggiunta un’analisi sulle sue caratteristiche tecniche.Chi è, il percorso e la giovane carriera del numero 10 bianconeroAlessionasce calcisticamente a Novara, dove trascorre i primi passi da giocatore per poi passare all’età di quattordici anni nel settore giovanilentus.