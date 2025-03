Dayitalianews.com - Chi è Kimi Antonelli? Il giovane talento della Formula 1 che fa sognare l’Italia

Negli ultimi anni, il mondo del motorsport ha visto emergere numerosi giovani talenti, ma pochi hanno attirato l’attenzione come Andrea. Questopilota italiano, considerato da molti l’erede naturale di Lewis Hamilton e Max Verstappen, sta rapidamente scalando le gerarchie delle categorie propedeutiche alla1, conquistando titoli e impressionando esperti e tifosi.UnprecoceNato a Bologna il 25 agosto 2006,ha mostrato sin da bambino una passione innata per le corse. Il suo percorso inizia nei kart, dove si fa subito notare per velocità e determinazione. A soli 11 anni, entra a far parte del programma giovaniMercedes, lo stesso che ha lanciato piloti del calibro di George Russell.L’ascesa nelle categorie minoriDopo aver dominato nel karting,passa alle monoposto, dove continua a stupire.