Chi è Debora Murina la moglie di Raffaele Paganini: "Quando ci siamo conosciuti le stavo antipatico"

è ladi, al quale è legato da una lunga storia d’amore: dalla loro unione sono arrivati i figli Luca ed Alessandro.Chi è ladiOggi l’artista sarà ospite de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Ad inizio della carriera nel mondo della danza avviata in adolescenza frequentando la scuola di ballo del Teatro Dell’Opera di Roma incontra una ballerina,che diventerà la donna che attualmente è ancora al suo fianco. In un precedente intervento ad Oggi è un altro giorno, aveva parlato dei primi incontri con la: “Lei era antipaticissima con me, io ero un po’ il galletto nel pollaio, perchè gli uomini eravano pochi e questo è stato un po’ lo scatto che mi ha fatto diventare danzatore.