Metropolitanmagazine.it - Chi è Alex Vittur, il nuovo manager di Sinner

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Jannikcambia management e si affida ad Avima. Da ora in avanti, fondatore dell’agenzia si occuperà anche della parte relativa ai contratti commerciali, gestita in precedenza dalla StarWing sport di Lawrence Frankopan. La collaborazione tra Jannikdura da diversi anni: ilaltoatesino conosce Jannik e la sua famiglia da tempo ed è per lui un vero punto di riferimentoNel corso degli anni trascorsi insieme, Lawrence Frankopan e Jannikhanno vissuto molti momenti positivi e queste esperienze e successi rimarranno per entrambi: “Dati i miei impegni a lungo termine con StarWing Sports, non sono stato in grado di accettare la loro offerta di lavorare in esclusiva per Avima – ha detto Frankopan -, ma sono grato di aver avuto l’opportunità di lavorare per un talento come Jannik e orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme.