Chelsea Green provoca Nikki Bella | Affrontiamoci in un Hair vs Hair match a WrestleMania41

Chelsea Green non vuole lasciar perdere questa sfida: vuole un match contro Nikki Bella e sta chiarendo che è pronta a mettere tutto in gioco. La Women's United States Champion si è espressa chiaramente sul desiderio di affrontare la WWE Hall of Famer, e con Nikki Bella che ha lasciato intendere un possibile ritorno dopo la sua apparizione alla Royal Rumble, il momento potrebbe essere perfetto. Parlando durante una conferenza stampa al Pennzoil 400, Chelsea Green ha illustrato il suo scenario ideale per WrestleMania 41, e diciamo che sta pensando in grande: "Ovviamente, il risultato sarà la mia vittoria, permettendomi di restare la più grande di sempre e la Women's United States Champion con il regno più lungo della storia." Ma il vero colpo di scena? Vuole alzare la posta in gioco con un Hair vs. Hair match.