Chef Davide Oldani firma una colomba per il Duomo: e nella confezione c'è una sorpresa

Milano, 17 marzo 2025 –di Milano, un asse ormai consolidato. In vista della Pasqua 2025, prosegue la collaborazione tra lo fondatore e titolare del ristorante D’O e la Veneranda Fabbrica che gestisce le attività della cattedrale milanese. "L'eccellenza e la creatività gastronomica contemporanea incontrano la secolare storia della Cattedrale, simbolo della città nel mondo e stendardo di speranza e di bellezza che attraversa l'eternità”, si leggenota di presentazione. Il dolce Dopo il panettone, presentato in occasione delle ultime festività natalizie, si rinnova così l'iniziativa D'Om de Milan, con la tradizionalepasquale, dolce lombardo simbolo di pace, resurrezione e protezione, proprio come la Madonnina del Domm che, nello stemma della Veneranda Fabbrica apre amorevolmente il suo manto, affiancata da angeli, per proteggere la cattedrale in un abbraccio universale.